Ucraina: Isw, 'Cremlino ha inviato Medinsky a Ginevra per bloccare i negoziati'

19 febbraio 2026 a

a

a

Washington, 19 feb. (Adnkronos) - L'assistente presidenziale russo Vladimir Medinsky, che ha guidato la delegazione russa ai colloqui di Ginevra del 17 e 18 febbraio, ha affermato che i negoziati sono stati difficili ma "professionali". Lo scrive l'Istituto per lo studio della guerra (Isw), secondo cui "il fatto che Medinsky guidi la delegazione russa a Ginevra è degno di nota, poiché è probabile che il Cremlino lo stia usando per bloccare i negoziati". Zelensky ha osservato che Medinsky tende a discutere le cosiddette "radici storiche" della guerra. Funzionari ucraini e statunitensi hanno precedentemente notato come i funzionari del Cremlino tirino fuori questi argomenti durante i negoziati per bloccare le discussioni su un serio accordo di pace.

"L'Ucraina - scrive l'Isw - continua a offrire concessioni significative per far avanzare il processo di negoziati di pace, compresi compromessi sulle concessioni territoriali. Zelensky ha affermato che l'Ucraina e gli Stati Uniti concordano sul fatto che il popolo ucraino dovrebbe votare su qualsiasi accordo per porre fine alla guerra, ma ha osservato che il popolo ucraino rifiuterebbe un accordo di pace che prevedesse il ritiro unilaterale dell'Ucraina dal Donbass orientale. Zelensky ha ribadito la volontà dell'Ucraina di tenere elezioni in linea con le richieste della Russia, ma ha osservato che l'Ucraina ha bisogno di un cessate il fuoco per svolgere le elezioni in sicurezza. Zelensky ha ribadito la necessità di un incontro bilaterale con Putin per negoziare direttamente le questioni territoriali, un incontro che Putin ha ripetutamente rifiutato. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato in particolare, dopo il vertice in Alaska dell'agosto 2025, che Putin aveva accettato di incontrare Zelensky, ma Putin non lo ha ancora fatto".

"I funzionari russi - prosegue il think tank americano - hanno segnalato che la Russia non si sarebbe accontentata di semplici concessioni territoriali e hanno ribadito l'impegno per gli obiettivi di guerra originari della Russia. L'ambasciata russa in Belgio ha dichiarato al quotidiano statale russo Izvestia il 17 febbraio che la Russia richiederà alla NATO di sancire legalmente una clausola di non espansione in conformità con una 'bozza di trattato' che la Russia ha creato nel dicembre 2021. I funzionari russi, tra cui la portavoce del Ministero degli Affari Esteri russo Maria Zakharova, hanno invocato il 17 e 18 febbraio il cosiddetto 'spirito' o 'intesa' che le delegazioni statunitense e russa avrebbero raggiunto durante il vertice dell'Alaska dell'agosto 2025. Questa 'intesa' rimane ambigua poiché non ci sono stati accordi formali a seguito dell'incontro, con Trump che ha osservato dopo il vertice che le delegazioni statunitense e russa hanno raggiunto 'nessun accordo'".

Nel frattempo, secondo l'Isw, Putin sta preparando ulteriori chiamate a nuovi riservisti, nel tentativo di "compensare il quasi esaurimento del suo costoso sistema di reclutamento volontario nel 2026. L'esercito russo deve simultaneamente mantenere i suoi meccanismi di generazione di forza per, come minimo, sostituire le perdite russe sul campo di battaglia. I funzionari russi hanno indicato che il tasso di reclutamento russo è stato a malapena in grado di sostituire i suoi tassi di perdite mensili per gran parte della guerra, ma la capacità della Russia di reclutare volontari per combattere in Ucraina sembra rallentare".