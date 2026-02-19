Tumori: domani 'Special cook' al Gemelli, chef stellati in corsia speranza per pazienti

19 febbraio 2026 a

Roma, 19 feb (Adnkronos) - 'Special Cook - chef in corsia' approda al Policlinico Gemelli. Domani, venerdì 20 febbraio, alle 12, i reparti di Ginecologica oncologica ospiteranno l'iniziativa benefica dell'Associazione Jole Santelli e Officine buone con la chef stellata Caterina Ceraudo che preparerà un menù speciale a base di prodotti calabresi per le degenti.

L'evento è organizzato con la Fondazione Giovanni Scambia, Loto - uniti per le donne contro i tumori e la Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli IRCSS Università cattolica del Sacro cuore, ed è alla sua terza tappa dopo i precedenti incontri al Day hospital oncologico del Policlinico Universitario dell'Università 'Magna Graecia' di Catanzaro e al Day Hospital oncologico del presidio ospedaliero di Paola (CS). Per l'occasione, Ceraudo proporrà baccalà al bergamotto con patate, erba cipollina e olio extravergine di oliva e spiegherà la ricetta illustrando gli ingredienti e le rispettive proprietà. Alle pazienti dei reparti di ginecologia verrà poi fatto dono di un piccolo opuscolo con le indicazioni per poter replicare il piatto in autonomia.

L'Associazioe Jole Santelli distribuirà inoltre a pazienti, personale sanitario e volontari uno ‘cadeau': saponette artigianali agli agrumi (cedro, bergamotto e limoni di Rocca Imperiale) realizzate secondo i principi dell'aromaterapia, riconosciuta come valido supporto al benessere psicofisico per gli effetti positivi sull'umore, sulla percezione di vitalità e sulla riduzione dello stress. Il progetto 'Special Cook' è dedicato ai pazienti oncologici con l'obiettivo di ricordare come l'alimentazione rappresenti una componente essenziale del percorso di cura, oltre a essere un autentico gesto di amore e attenzione verso sé stessi. Il messaggio è chiaro, il cibo non deve essere solo nutrimento ma anche piacere, conforto e vita. 'Special Cook' non è solo un evento culinario ma un messaggio di speranza: un invito a credere che, anche nei momenti più difficili, la vita possa ancora avere sapore, colore e calore.