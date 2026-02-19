Pd: sabato assemblea 'Compagno il mondo' con Bersani e D'Alema

19 febbraio 2026 a

a

a

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Sabato prossimo, 21 febbraio, a partire dalle 10 allo Spin Time (via Santa Croce in Gerusalemme 55) Assemblea nazionale dell'Associazione Compagno è il mondo. I lavori saranno introdotti dal presidente Arturo Scotto e si articoleranno in due panel di approfondimento aperti al contributo di tutti i partecipanti". Si legge in una nota.

"Il primo con Pierluigi Bersani, Serena Sorrentino - Presidente Commissione Cgil per il Programma Fondamentale - e Salvatore Monni - economista - su Il declino dell'Italia e le risposte della sinistra per una buona occupazione. Lo introdurrà Piero Latino. Il secondo con Massimo D'Alema, Roberto Speranza, Francesco Sinopoli - Presidente della Fondazione Di Vittorio - Fausta Speranza - editorialista di Avvenire - sulla necessità di costruire Un ordine mondiale fondato sul multilateralismo e sulla coesistenza pacifica nel tempo di Trump e delle destre sovraniste. Lo introdurrà Alfredo D'Attorre".

"Ci saranno inoltre i saluti di don Mattia Ferrari, di Francesco Vigorito del Comitato nazionale per il No al referendum e un videomessaggio di Alexis Tsipras, ex primo ministro greco. Sarà possibile, dalle 12 alle 14, pranzare nell'osteria interna allo Spin Time con un prezzo fisso di 10 euro. I lavori si concluderanno attorno alle 17".