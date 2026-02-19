Pakistan: esplosione provoca crollo edificio a Karachi, 16 morti e 13 feriti

19 febbraio 2026 a

Islamabad, 19 feb. (Adnkronos/Afp) - Il crollo di un edificio causato da un'esplosione nella megalopoli di Karachi, in Pakistan, ha provocato almeno 16 morti, tra cui alcuni bambini, mentre le famiglie preparavano il pasto prima del digiuno del Ramadan. Lo hanno riferito i soccorritori all'Afp. "Sedici persone, tra cui donne e bambini, sono state uccise e altre 13 sono rimaste ferite", ha detto un portavoce dell'agenzia provinciale di soccorso Hassan Khan.

L'edificio di tre piani, situato in un quartiere densamente popolato, è crollato per una ragione "sconosciuta", ha aggiunto. "A quanto pare c'è stata un'esplosione di gas, ma un'indagine chiarirà cosa è realmente accaduto", ha precisato un funzionario municipale.