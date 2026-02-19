Giornata europea contro molestie, Massaccesi (Onbd): "Lavoriamo per creare sinergie a favore dei ragazzi"

19 febbraio 2026 a

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - La Giornata europea contro molestie “è un appuntamento importante, che sosteniamo ormai da cinque anni e che vede moltissime istituzioni coinvolte. Siamo veramente contenti perché, oltre che con la Fise - Federazione italiana sport equestri - sono qui con noi tantissime autorità e tanti campioni dello sport. Questo significa che stiamo lavorando bene,creando tante sinergie a favore dei nostri ragazzi”. Lo dice Luca Massaccesi, presidente dell'Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile, intervenendo a Roma alla quinta Giornata europea contro molestie, nata su impulso della Federazione Italiana Sport Equestri (Fise) e sostenuta da numerose realtà istituzionali e associative.

“Stiamo mettendo a terra attività concrete - aggiunge - come quello che facciamo con la Blue Box di Dedem S.p.A, un'iniziativa importante al servizio dei nostri ragazzi. Inoltre, il 20 e 21 maggio, ci sarà il prossimo appuntamento annuale dell'Osservatorio. Alle due mattinate saranno presenti 5000 ragazzi e si terranno otto panel e ci saranno 12 testimonial. Si tratta di campioni del mondo, Olimpici e paralimpici, che si metteranno a disposizione dei ragazzi” condividendo le loro storie “all'insegna della resilienza, della metabolizzazione della sconfitta, del sacrificio, della voglia di vivere”.