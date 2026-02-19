Gb: polizia, ex principe Andrea arrestato 'per condotta illecita in pubblico ufficio'

19 febbraio 2026 a

a

a

Londra, 19 feb. (Adnkronos) - "Oggi (19/2) abbiamo arrestato un uomo sulla sessantina del Norfolk con l'accusa di condotta illecita in pubblico ufficio e stiamo effettuando perquisizioni presso vari indirizzi nel Berkshire e nel Norfolk". Lo ha dichiarato la polizia britannica in merito all'arresto di Andrew Mountbatten-Windsor. "Al momento l'uomo è ancora sotto custodia della polizia".

La polizia della Thames Valley ha dichiarato in precedenza di stare esaminando le accuse secondo cui una donna sarebbe stata trafficata nel Regno Unito da Epstein per avere un rapporto sessuale con Andrew, e sostiene che quest'ultimo avrebbe condiviso informazioni sensibili con il finanziere caduto in disgrazia mentre era in carica come inviato commerciale del Regno Unito.

In una dichiarazione, il vice capo della polizia Oliver Wright ha aggiunto: "Dopo un'attenta valutazione, abbiamo avviato un'indagine su sull'accusa di condotta illecita nell'esercizio della funzione pubblica. È importante proteggere l'integrità e l'obiettività della nostra indagine mentre lavoriamo con i nostri partner per indagare su questo presunto reato. Comprendiamo il notevole interesse pubblico per questo caso e forniremo aggiornamenti al momento opportuno".