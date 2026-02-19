Referendum: Conte, 'Meloni e Salvini mettono faccia in modo sbagliato contro magistratura'**

19 febbraio 2026 a

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Vedo che Meloni e Salvini sono in piena campagna referendaria perché è chiaro, loro dicono che vogliono depoliticizzare, ma tutti questi attacchi alla magistratura, questi video ripetuti dal presidente del Consiglio sono ovviamente in vista di un referendum dopo che hanno letto i sondaggi. Ci stanno mettendo la faccia ma la mettono in modo sbagliato". Così il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte.