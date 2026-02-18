Migranti: Schlein, 'centinaia di morti durante ciclone Harry, non passino sotto silenzio'

18 febbraio 2026 a

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Le Ong ci hanno avvertito che il ciclone potrebbe aver spazzato via mille persone che stavano attraversando il Mediterraneo. Sono persone che meritano di essere ritrovate, meritano di essere ricordate, sono esseri umani, non ce lo dimentichiamo, perché sappiamo che in queste stesse ore il mare purtroppo sta anche restituendo dei corpi. Ecco, se quelli sono davvero i numeri di vittime di cui parliamo, siamo davanti alla più grande tragedia del Mediterraneo, che di tragedie purtroppo ne ha conosciute tante. Per cui ci tenevo anche a parlare di questo, perché credo che di questo non si stia parlando abbastanza in questo Paese". Lo ha detto Elly Schlein a Siderno.