Maltempo: Schlein, 'serve prevenzione, intervenire dopo emergenze costa molto di più'

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Non è una questione di intervenire sempre dopo le emergenze. Noi spendiamo 4 volte dopo le emergenze quello che invece come Italia spendiamo nella prevenzione del dissesto idrogeologico". Lo dice Elly Schlein a Siderno.

"Se da un lato chiediamo immediato aiuto e ristori, chiediamo anche per gli amministratori e le nostre amministratrici locali le somme che servono per fare subito gli interventi di sommorgenza e di messa in sicurezza del territorio Qui la sindaca ci ha detto che pensano di avere 17 milioni di danni. Se arrivassero queste risorse sarebbero in grado di far partire subito i lavori per ricostruire il lungomare, restituirlo alla comunità e far ripartire anche l'economia in vista della bella stagione. Ma i sindaci ci chiedono anche un'altra cosa, che è la semplificazione delle procedure, perché non riescono a spostare nemmeno la sabbia, non riescono a spostare nemmeno i massi che il mare ha portato o portato via. Guardate intorno a voi, questo ciclone si è mangiato metà della spiaggia".

"Siamo davanti ad una situazione drammatica. Purtroppo è una nuova normalità a cui un paese fragile come il nostro si deve attrezzare mettendo in campo un grande piano di prevenzione del disastro idrogeologico. E per questo non possiamo lasciare soli i comuni, non possiamo lasciare sole le regioni, perché da soli non hanno abbastanza risorse per poter affrontare questi investimenti di questa portata. Noi delle idee le abbiamo proposte, senza polemica, perché non veniamo a fare questi sopralluoghi per far polemica, ma per metterci a disposizione per dare una mano. Pur essendo all'opposizione, siamo disponibili, lo ribadisco, a lavorare con le forze della maggioranza per capire insieme dove trovare queste risorse. Avevamo proposto di usare da subito un miliardo che per il 2026 è destinato al ponte sullo stretto di Messina e che per effetto del blocco della Corte dei Conti comunque nel 2026 non potrà essere utilizzato a quello scopo".