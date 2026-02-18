Iran: Herzog, 'spero che regime terroristico e suoi alleati scompaiano'

18 febbraio 2026 a

Tel Aviv, 18 feb. (Adnkronos) - "Il regime iraniano ha massacrato decine di migliaia di iraniani nelle ultime settimane, causando immense sofferenze e diffondendo il terrore in tutto il mondo. Spero e prego che questo regime terroristico e i suoi alleati scompaiano e che possiamo assistere a un'era diversa e a un futuro diverso per i figli del Medio Oriente". Lo ha dichiarato il presidente israeliano Isaac Herzog durante una visita al Centro di Coordinamento Civile-Militare per la Striscia di Gaza.