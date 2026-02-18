Camera: Fornaro, 'riforma regole per ridare centralità al Parlamento'

18 febbraio 2026 a

a

a

Roma, 18 feb (Adnkronos) - "Le regole del gioco si decidono insieme. È importante che la riforma del regolamento della Camera sia stata approvata senza alcun voto contrario. Siamo davanti a una riforma organica, frutto di un lavoro fatto fuori dalla contingenza quotidiana”. Lo ha detto Federico Fornaro nel corso della conferenza stampa di presentazione della riforma del regolamento della Camera dei deputati approvata ieri dall'aula di Montecitorio.

Secondo Fornaro, la modifica del regolamento rappresenta un passaggio essenziale "per dare una risposta alla crisi del parlamentarismo, cioè alla perdita di centralità del Parlamento che andrà a vantaggio di una maggiore efficacia e trasparenza” e per superare una stagione segnata da “una sorta di monocameralismo di fatto”, rafforzando la coerenza con il bicameralismo paritario previsto dalla Costituzione.

Nel merito, la riforma interviene in modo equilibrato sul processo legislativo, coinvolgendo maggioranza, opposizione, Governo, gruppi parlamentari, singoli deputati e cittadini. Tra i punti qualificanti: il voto a data certa, l'abolizione delle 24 ore di stop dopo la posizione della questione di fiducia, la razionalizzazione del lavoro parlamentare; il rafforzamento dello Statuto delle opposizioni e del ruolo del Comitato per la legislazione; il potenziamento del controllo parlamentare sul Governo; una maggiore incisività del sindacato ispettivo, con l'obbligo di risposta alle interrogazioni a risposta scritta entro 45 giorni; norme antitrasformismo nel rispetto del vincolo costituzionale.

(Adnkronos) - Previsti inoltre strumenti per riequilibrare i rapporti tra esecutivo e legislativo, tutele rafforzate per le minoranze, il voto a data certa e il superamento di alcune prassi come la seduta fiume per le leggi costituzionali e per la riforma della legge elettorale, che saranno in vigore dalla prossima legislatura. Rafforzato anche l'iter delle proposte di legge di iniziativa popolare, con l'obiettivo di valorizzare il ruolo dei cittadini.

“Si è determinato un equilibrio corretto tra i diversi soggetti che intervengono nel procedimento legislativo - ha aggiunto l Fornaro - é una riforma fatta con il ‘velo dell'ignoranza', senza conoscere i ruoli che ricopriremo nella prossima legislatura: proprio per questo è una riforma nell'interesse delle istituzioni. Un intervento vero, serio, animato dalle migliori intenzioni, nell'interesse supremo del corretto funzionamento delle istituzioni repubblicane”, ha concluso Fornaro.