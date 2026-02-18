Bollette: Bonelli, 'non c'è alcun disaccoppiamento, Meloni inganna italiani'

18 febbraio 2026 a

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Ho parlato con alcuni esperti e possiamo tranquillamente affermare quanto segue. Non c'è alcun disaccoppiamento del gas dal prezzo dell'energia, come invece affermato dalla Presidente Meloni. L'operazione che è stata realizzata dal governo è quella di trasferire gli oneri, di scontare gli oneri di sistema ai produttori di energia per circa 4 miliardi di Euro". Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde.

"Il disaccoppiamento del gas dal prezzo dell'energia, ricordo a Giorgia Meloni, si realizza attraverso un aumento della produzione di energie rinnovabili, che consente alle energie rinnovabili di formare il prezzo marginale. Cosa che questo governo non sta facendo, perché anche attraverso questo decreto, all'articolo 10bis, sta di fatto bloccando le rinnovabili, favorendo il gas. E siccome la politica del governo è quella di aumentare la produzione del gas, fin quando ci sarà l'aumento di produzione, il gas sarà sempre la fonte energetica che farà il prezzo marginale rendendo care le bollette per gli italiani".

"Non c'è quindi nessun disaccoppiamento. Sentire una Presidente del Consiglio che inganna gli italiani su una questione molto delicata nel momento in cui continua a favorire i grandi profitti delle società energetiche, mentre si regalano briciole agli italiani è inaccettabile”.