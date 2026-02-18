Autonomia: Sarracino, 'da Cdm schiaffo a unità Paese'

18 febbraio 2026 a

a

a

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri della secessione si è appena tenuto a Palazzo Chigi. Giorgia Meloni ha scelto di andare avanti sull'autonomia differenziata, approvando le preintese con le regioni Veneto, Piemonte, Liguria e Lombardia: uno schiaffo alla coesione nazionale, un colpo all'unita' del Paese. A destra si autoproclamano patrioti ma in realtà spaccano l'Italia". Così in una nota Marco Sarracino, responsabile Coesione territoriale, Sud e aree interne nella segreteria nazionale del Pd.