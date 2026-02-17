Mo: Provenzano cita Marina Berlusconi su Trump, 'Tajani, lei ancora ci parla?'

17 febbraio 2026 a

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "C'è un limite? Fin dove siete pronti a spingervi per compiacere Trump? L'Italia ha sempre tenuto un profilo di protagonista nell'integrazione europea e nel multilatelarismo. Fino ad oggi. Ministro, ci chiedete unità? Ma con voi al governo stiamo venendo meno a tratti unificanti della nostra nazionale". Lo dice il responsabile Esteri del Pd, Peppe Provenzano, in aula alla Camera per le comunicazioni del ministro Antonio Tajani sulla partecipazione dell'Italia da 'osservatore' alla riunione del Board of Peace.

Riunione a cui partecipano "autocrati, petromonarchie e alleati ideologici del mondo Maga come Ungheria e Argentina. E poi ci siamo noi. Meloni va dove la porta il cuore. O meglio, la fiamma. Ma voi? Lei che vanta una lunga militanza europeista, ci chiede convergenza?". Provenzano cita Marina Berlusconi: "Il mondo di Trump non è quello che vorrei per me o per i miei figli. Lo ha detto Marina Berlusconi. Lei ci parla ancora, ministro Tajani? E cito ancora: 'L'unica regola di Trump è cancellare tutte le regole'".

Questo Board "è un vero e proprio attacco all'Onu e significa mettersi dalla parte di chi vuole scardinare il multilateralismo e significa mettersi sotto padrone". Un comitato "organizzato come un golf club di Mar a Lago. Il modello è coloniale. Si tratta di una gigantesca speculazione sulle macerie della Striscia e sul genocidio di un popolo dove la Palestina non è mai nominata".