Mo: Magi, 'governo senza linea, scodinzola dietro a Trump'

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - “Nelle sue comunicazioni, Tajani non ci ha detto nulla sulla partecipazione dell'Italia a questo consiglio di pace: avremmo voluto sentire un ministro degli Esteri che chiariva che cos'è questo organismo che nasce come emanazione diretta di Trump, nemmeno della sua amministrazione Trump, visto che ne è presidente a vita oltre il termine del proprio mandato presidenziale". Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, intervenendo nell'aula di Montecitorio sulle comunicazioni del ministro Tajani.

"Trump decide chi può starci e chi no, decide che serve 1 miliardo per sedersi, ha ritirato l'invito al governo canadese che si era permesso orgogliosamente di ribadire quali sono i fondamenti della democrazia liberale. Del Board fanno parte sei monarchi, tre ex leader sovietici, due regimi militari e un leader ricercato dalla corte penale internazionale: Tajani pensa che questa sia la parte della storia in cui deve sedere il nostro paese? Hanno trattato l'articolo 11 della Costituzione come un inciampo come un tecnicismo: se non ci fosse stato l'articolo 11, il nostro paese avrebbe partecipato a pieno titolo come membro di questo consesso un po' osceno?”.

“L'articolo 11 dice che le limitazioni di sovranità possono essere fatte a condizioni di parità per creare un ordinamento che garantisca pace e giustizia. Ma non c'è pace senza giustizia e non c'è pace senza il diritto e il diritto internazionale. E il board of peace - ha sottolineato Magi - si basa non sulla diplomazia ma sulla prepotenza, non si basa sul diritto ma sugli affari. Tajani ha espresso oggi ancora una volta in quest'Aula la mancanza di una linea di politica estera del nostro paese, con la presidente Meloni che sta eternamente ad aspettare che altri decidano per capire dove è meglio accucciarsi, dove è meglio ripararsi, dove è meglio scodinzolare. Noi crediamo che non possa essere questo il ruolo di un paese come l'Italia di un paese fondatore dell'Unione Europea”, ha concluso.