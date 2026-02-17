Mo: Della Vedova, 'Board of Peace possibile inizio distruzione multilateralismo'

17 febbraio 2026 a

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - “No alla risoluzione di maggioranza perché si basa su un falso presupposto, cioè quello che il Board of Peace di cui stiamo discutendo oggi sia il Board of Peace della risoluzione 2803. Perché altrimenti ci sarebbe da chiedersi come mai Francia e Regno Unito, che nel Consiglio di sicurezza hanno votato a favore di quella risoluzione che riguardava Gaza, il processo di pacificazione e di ricostruzione, non ne faranno parte”. Così Benedetto Della Vedova, di più Europa, annunciando il no alla risoluzione presentata dalla maggioranza sulle comunicazioni del ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

“Il tema -aggiunge- è il rapporto con Trump, la sua visione del mondo dentro e fuori dagli Stati Uniti e la sua volontà di disgregare l'Unione europea. Per questo i grandi Paesi europei stanno fuori. Non perché abbiano meno a cuore il futuro di Gaza, ma perché vedono in questo Board of Peace il possibile inizio della distruzione del multilateralismo in cui anche lei crede”.