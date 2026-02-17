Mo: 1 bambino palestinese morto e 2 feriti in esplosione in Cisgiordania

17 febbraio 2026 a

Ramallah, 17 feb. (Adnkronos) - Un bambino palestinese è rimasto ucciso e altri due feriti nello scoppio, apparentemente causato da ordigni inesplosi delle Idf, avvenuto nei pressi di un poligono di tiro militare nella valle del Giordano. Le forze israeliane sono state inviate sul posto. Secondo le prime informazioni, i bambini erano entrati in una zona di tiro dell'esercito e stavano giocando con l'ordigno quando questo è esploso.