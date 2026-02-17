Iran: Wsj, 'potrebbe interrompere arricchimento uranio e trasferire parte scorte a Russia'

17 febbraio 2026 a

a

a

Teheran, 17 feb. (Adnkronos) - L'Iran potrebbe interrompere l'arricchimento dell'uranio e trasferire parte delle scorte alla Russia. Lo riporta il Wall Street Journal, citando diplomatici statunitensi e iraniani, secondo cui i funzionari iraniani hanno dichiarato che potrebbero proporre di interrompere l'arricchimento dell'uranio per un massimo di tre anni.

Il quotidiano americano sottolinea che la proposta non costituirebbe un cambiamento importante, dal momento che, secondo le valutazioni, l'Iran ha interrotto l'arricchimento dell'uranio dopo l'attacco degli Stati Uniti ai suoi impianti nucleari.