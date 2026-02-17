Leggi il settimanale
Leggi
Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Iran: Teheran, 'revoca sanzioni parte integrante negoziati'

default_image

  • a
  • a
  • a

Teheran, 17 feb. (Adnkronos) - "La revoca completa delle sanzioni è parte integrante di qualsiasi processo diplomatico e la presenza di esperti economici e tecnici nel ciclo di colloqui ne è un segno". Lo hanno sottolineato fonti iraniane a Tasnim, dopo che l'agenzia di stampa aveva riferito che "Teheran ha accettato di entrare nel processo negoziale dopo aver ricevuto il messaggio che l'argomento sarebbe stato solo la questione nucleare".

Dai blog