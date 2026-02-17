Giornalisti: Orlando, 'Casadio professionista attenta, mancherà suo garbo'

17 febbraio 2026 a

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Giovanna Casadio è stata una professionista dell'informazione, attenta, sensibile, una osservatrice scrupolosa e rigorosa della politica e delle istituzioni. Mancherà a tutti noi, ai suoi lettori, al mondo dell'informazione il suo sorriso, la sua capacità di ascolto, il suo garbo, la sua penna così attenta ai cambiamenti profondi della nostra società. Ai suoi familiari e alla sua redazione un abbraccio". Così l'ex ministro del Lavoro ed esponente Pd Andrea Orlando.