Giornalisti: Iv, 'cordoglio Renzi e Italia Viva per scomparsa Casadio'

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Matteo Renzi e i parlamentari di Italia Viva esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanna Casadio, storica firma di Repubblica. Nel corso della sua lunga carriera ha raccontato con passione la vita politica italiana, contribuendo con competenza e serietà al dibattito pubblico. Alla sua famiglia e alla redazione di Repubblica giungano le nostre più sincere condoglianze in questo momento di dolore". Si legge in una nota di Iv.