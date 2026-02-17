Giornalisti: cordoglio Stampa Parlamentare per scomparsa Casadio

17 febbraio 2026 a

a

a

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - L'Associazione stampa parlamentare "esprime il suo più sentito e profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanna Casadio, collega di Repubblica e storica iscritta della nostra Associazione".

"Con sorriso e gentilezza - si legge nella nota dell'Asp - Giovanna ha saputo raccontare la politica italiana e le battaglie civili che l'hanno accompagnata sempre con grande dedizione, equilibrio e obiettività. Alla sua famiglia - e in particolare al marito Marco e ai figli Franco e Riccardo - vanno le condoglianze più sentite di tutti noi".