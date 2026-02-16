Ue: Gentiloni, 'vecchio ordine mondiale non c'è più, non serve essere accondiscendenti'

16 febbraio 2026 a

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - “Il vecchio ordine mondiale non c'è più. In Europa alcuni rispondono sperando di restaurarlo. Altri suggeriscono di essere condiscendenti, di ammorbidire le posizioni europee. Non funzionerà. L'autonomia strategica dell'Europa non è il rifiuto delle alleanze, è' il rifiuto di essere dominati”. Lo ha detto Paolo Gentiloni intervenendo all'Università di Amburgo per il discorso annuale sull'Europa del Vigoni Forum.