Niscemi: Rando (Pd), 'fare presto, servono risorse immediate'

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Accogliamo con favore la visita della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Niscemi: la presenza delle istituzioni è un segnale importante per una comunità che ha vissuto momenti difficili ed è dovuto il massimo rispetto. Ma senza un provvedimento concreto e risorse immediate per famiglie e attività economiche colpite, il rischio è che resti un'occasione mancata". Lo dichiara la senatrice Enza Rando della segreteria nazionale Pd.

"I cittadini non hanno bisogno di passerelle, ma di misure straordinarie, tempi certi e sostegni economici reali - aggiunge Rando - Come Partito Democratico continueremo a incalzare il Governo affinché alle parole seguano i fatti. Niscemi merita rispetto, attenzione e interventi immediati."