Mo: Bonelli, 'Meloni porta Italia nel progetto privato di Trump'

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Domani il ministro degli Esteri Antonio Tajani riferirà in Aula sul cosiddetto Board of Peace. Ma il punto politico è chiaro: il governo di Giorgia Meloni ha già deciso e ora cerca una legittimazione a posteriori". Così Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde.

"Non siamo davanti a un organismo multilaterale nato nell'ambito dell'Onu o fondato su un trattato tra Stati in condizioni di parità. Si tratta di un'iniziativa promossa e rivendicata da Donald Trump come una sua creatura politica, con una governance costruita attorno alla sua leadership e fuori dall'architettura ordinaria del diritto internazionale. Tutto questo mentre a Gaza si contano oltre 70.000 morti dal 7 ottobre 2023 e un territorio devastato. Parlare di 'governance della ricostruzione' dentro una struttura personalistica e a trazione americana significa rischiare di trasformare una tragedia umanitaria in un'operazione politico-strategica ed economica".

"Si parla apertamente di piani di speculazione immobiliare, di resort, casinò e grandi investimenti privati sulle macerie di una popolazione stremata. Questo non è un processo di pace: è la trasformazione della ricostruzione in un affare, con il rischio che Gaza diventi terreno di conquista economica invece che luogo di giustizia e autodeterminazione. È grave che il Parlamento venga coinvolto solo ora, dopo annunci e retromarce. È gravissimo che su una scelta che tocca l'articolo 11 della Costituzione si proceda per comunicati e aggiustamenti tattici. L'Italia deve stare dentro il multilateralismo vero, non dentro architetture politiche personalistiche. La pace non può essere una creatura privata di un leader, né nascere sulle macerie di decine di migliaia di morti".