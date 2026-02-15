Referendum: Lupi, 'Nordio ha chiarito, abbassiamo tutti i toni'

15 febbraio 2026 a

Roma, 15 feb (Adnkronos) - "La sinistra attacca il ministro Nordio per aver richiamato un'espressione usata in passato dal procuratore Di Matteo. Insomma, tutto pur di alimentare la polemica. Lo stesso Nordio ha tra l'altro chiarito il senso delle sue parole, che non erano e non volevano essere offensive nei confronti della magistratura, si evitino quindi inutili strumentalizzazioni". Lo dice Maurizio Lupi.

"Sul referendum è necessario confrontarsi nel merito, con un dibattito serio e responsabile, evitando scambi di accuse e slogan da ultras che creano solo confusione. Abbassiamo tutti i toni e approfittiamo delle ultime settimane prima del voto per spiegare agli italiani cosa prevede la riforma, andando ai contenuti, poi saranno loro a decidere. Non è possibile che ogni volta che in Italia si discute di una riforma il confronto assuma toni apocalittici”, aggiunge il presidente di Noi Moderati.