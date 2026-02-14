Referendum: Varchi, 'parole Barbera emblematiche, Gratteri indecente'

14 febbraio 2026 a

a

a

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "È emblematico che l'ex presidente della Corte costituzionale nonché storico esponente del Partito comunista italiano, Augusto Barbera, definisca ‘ai limiti dell'eversione' le parole di Gratteri. Che provi a spaccare l'Italia un qualunque politico dell'opposizione in cerca di visibilità lo possiamo pure comprendere ma che lo faccia un procuratore della Repubblica con la storia di Gratteri pretendendo di essere detentore della verità assoluta rappresenta una indecenza gravissima e inaccettabile”. Lo afferma Carolina Varchi, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Giustizia della Camera.