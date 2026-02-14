Referendum: Concia, 'scioccata da Gratteri, impensabile giudici partito contro legge Camere'

14 febbraio 2026 a

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - Anna Paola Concia, ex parlamentare del Pd e ora impegnata nella campagna referendaria per il Sì, si definisce "scioccata" dalle affermazioni del procuratore Nicola Gratteri. "Vedo da parte sua -afferma in un'intervista a 'La Stampa'- un senso di impunità totale, si sente libero di insultare chi vuole. Ha i suoi programmi televisivi amici, dove non lo contraddicono. Qui in Germania, dove vivo, i giudici non sono star della tv, anzi non possono proprio andarci. Ed è molto meglio così".

"Erano dieci anni -aggiunge- che non partecipavo attivamente al dibattito politico, non mi aspettavo un clima così brutto. Siamo arrivati alla lotta nel fango, fermiamoci. Per me il fatto che i giudici si facciano partito contro una legge votata dal Parlamento è una cosa impensabile. Il giudice non deve solo essere imparziale, ma apparire tale. Qui, invece, vedo molta faziosità ed è preoccupante".

Nel Pd "mi pare che abbiano impostato tutto su tre concetti in croce. Antifascismo, difesa della Costituzione e indipendenza della magistratura. Tutte cose che non c'entrano niente con il merito della riforma. Restano allarmi falsi. Sia chiaro, non dico che in una campagna referendaria non siano ammessi trucchi o colpi bassi, però mi addolora l'aggressività che vedo a sinistra, anche da parte di ex compagni di partito. Dopo trent'anni di militanza -conclude Concia- non me lo aspettavo".