Ferrovie: Bignami, 'individuare responsabili sabotaggi e pene esemplari'

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Inaccettabili e vergognosi gli ennesimi sabotaggi alla linea ferroviaria commessi da criminali che, anche oggi, hanno messo in ginocchio mezza Italia creando disagi ai viaggiatori dell'Alta velocità. Auspichiamo che i responsabili vengano individuati in tempi rapidi e condannati con pene esemplari. Siamo sempre più convinti e consapevoli della necessità di pene più severe e di una riforma della giustizia che ne consenta finalmente l'applicazione grazie a giudici terzi e imparziali”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami.