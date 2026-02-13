Ucraina: Tass, 'Dmitriev andrà a Ginevra per partecipare ai colloqui'

13 febbraio 2026 a

Mosca, 13 feb. (Adnkronos) - Kirill Dmitriev, Rappresentante speciale del Presidente della Federazione Russa per gli investimenti e la cooperazione economica con i paesi stranieri e Direttore del Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif), andrà a Ginevra la prossima settimana per partecipare ai negoziati sull'Ucraina. "Il nostro rappresentante speciale arriverà separatamente. Naturalmente ci sarà anche Dmitriev", ha dichiarato un fonte alla Tass.

In precedenza, Dmitry Peskov, portavoce del leader russo, aveva annunciato la data e il luogo del nuovo round di colloqui tra Russia, Stati Uniti e Ucraina. La delegazione russa sarà guidata da Vladimir Medinsky, assistente del presidente russo.