Sanremo: Mattarella, 'importanza Festival travalica apparenze, è di sostanza'

Roma, 13 feb (Adnkronos) - "Come ha detto il conduttore e direttore artistico l'attività discografica italiana è fiorente e rappresente una ambito significativo e di rilievo nell'economia del nostro Paese. Questo significa che l'importanza del Festival travalica le apparenze ma è anche di sostanza nella vita del nostro Paese". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale conduttori e artisti del Festival di Sanremo.