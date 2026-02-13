Mo: Fratoianni, 'petizione europea per stop trattato Ue-Israele a 450mila firme'

13 febbraio 2026 a

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Ha fatto bene il partito europeo della sinistra a cui aderiamo, l'Alleanza della Sinistra Europea - European Left Alliance, a prendere una posizione ufficiale per esprimere tutto il pieno sostegno e solidarietà a Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui Territori Palestinesi Occupati, vittima ancora un volta di un linciaggio mediatico ed istituzionale che travalica i confini dei singoli Stati, un linciaggio senza precedenti basato essenzialmente su disinformazione e manipolazioni". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.

"La devono smettere di prendere di mira gli esperti delle Nazioni Unite, - prosegue il leader di SI - dovrebbe invece proteggere l'indipendenza delle Nazioni Unite e sostenere la giustizia internazionale senza ipocrisia. Cosi come le cancellerie europee dovrebbero aprire gli occhi su quanto continua ad accadere a Gaza e in Cisgiordania, e dovrebbero concentrare i loro sforzi politici per esigere che Israele rispetti il diritto internazionale".

"Oggi, e non a caso, la petizione dei cittadini europei che il partito della sinistra europea ha lanciato solo poche settimane fa - conclude Fratoianni - per bloccare il Trattato di Associazione fra Ue ed Israele ha superato le 450mila firme, di cui oltre 50mila solo nel nostro Paese. È la conferma della preoccupazione e dell'indignazione dei cittadini per la politica criminale del governo Netanyahu e per l'ignavia dei governi europei, a partire da quello italiano".