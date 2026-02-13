Mo: capo Idf visita Gaza, 'non rinunceremo a smilitarizzazione'

13 febbraio 2026 a

Gaza, 13 feb. (Adnkronos) - Il capo di stato maggiore delle Idf, tenente generale Eyal Zamir, ha visitato Gaza e ha affermato che l'esercito non rinuncerà all'obiettivo di smilitarizzare la Striscia e disarmare Hamas, confermando al contempo che l'esercito ha in questo senso piani pronti a essere attuati se il governo lo ordinasse.

"Durante la guerra, abbiamo raggiunto un risultato senza precedenti: tutti i battaglioni di prima linea di Hamas sono stati distrutti. Hamas è stata sconfitta militarmente e tutti gli ostaggi sono tornati a casa", afferma Zamir nella zona di Rafah, secondo dichiarazioni pubblicate dall'esercito.

"Le Idf sono schierate lungo un confine di sicurezza, la Linea Gialla, che controlla i varchi di accesso alla Striscia e sta sistematicamente ripulendo l'area dalle infrastrutture terroristiche", ha detto ancora Zamir, aggiungendo che l'esercito è "pronto a passare dalla difesa all'attacco" e "risponderà a qualsiasi violazione. Non rinunceremo all'obiettivo della guerra, la completa smilitarizzazione della Striscia di Gaza e il disarmo di Hamas".