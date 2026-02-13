Mo: Bonelli, 'governo italiano si scusi con Albanese'

13 febbraio 2026 a

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Le parole dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani sono chiarissime: è in atto una campagna di delegittimazione contro gli esperti indipendenti dell'Onu. Colpire chi documenta le violazioni dei diritti umani significa voler mettere a tacere la verità e coprire responsabilità gravissime". Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde.

"Da mesi si tenta di spostare l'attenzione dallo sterminio del popolo palestinese – che per noi è genocidio – all'attacco personale contro chi denuncia i crimini a Gaza. È una strategia per offrire copertura politica al criminale Netanyahu e per nascondere le responsabilità politiche e militari di quanto sta accadendo. Abbiamo già espresso la nostra solidarietà a Francesca Albanese: il suo mandato è chiaro, documentare le violazioni nei Territori palestinesi occupati. Delegittimarla significa colpire l'autonomia delle Nazioni Unite e il diritto internazionale".

"L'Italia e l'Europa non possono contribuire a questa campagna. Servono scuse ufficiali ad Albanese, anche da parte del governo italiano. In gioco non c'è solo una persona, ma la credibilità del sistema multilaterale e la difesa del diritto internazionale".