Milano-Cortina: Calenda, 'su Lollobrigida polemiche idiote, serve cambio culturale'

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Polemiche idiote che fanno capire quanto una parte del nostro Paese fatichi ancora ad accettare il ruolo delle donne nella società moderna. Ancora oggi, moltissimi non accettano che le donne possano essere madri e allo stesso tempo affermarsi con forza nell'ambiente lavorativo. Non so se il termine giusto per descrivere questo fenomeno sia 'patriarcato', ma so che è nostro compito lavorare per contribuire al cambiamento culturale di questo Paese". Lo scrive Carlo Calenda sui social.

