Migranti: Majorino, 'su Cpr ha ragione Lepore, governo si confronti'

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha posto con grande correttezza un tema essenziale. Quello di confrontarsi concretamente con il governo e il ministro Piantedosi sui temi della sicurezza urbana. In questo quadro credo che la sua valutazione sul fallimento dell'esperienza dei Cpr nel nostro Paese sia assolutamente condivisibile. Bisognerebbe infatti discutere di come rendere i rimpatri effettivi e veloci e oggi l'esperienza dei Cpr si rivela fallimentare proprio su questi terreni e anche su quello del rispetto dei più elementari diritti umani". Così Pierfrancesco Majorino, responsabile Immigrazione nella segreteria nazionale del Pd.