Lega: sondaggio Izi, 'bacino potenziale Vannacci 4,9%, voti possibili in arrivo soprattutto da Fdi'

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Quanto vale il neonato partito di Vannacci? Se si votasse oggi per le elezioni politiche, Futuro Nazionale potrebbe raccogliere il 4,9% di voti degli italiani ma 2 elettori su 5 si dicono non interessati ed il 75% non voterebbe per il Generale". È quanto emerge da un sondaggio realizzato da Izi presentato questa mattina nel corso della trasmissione l'Aria che Tira condotta da David Parenzo su La 7.

"La base elettorale di Vannacci si conferma essere di destra e la maggioranza dei voti proviene da Fdi: il 39% di chi sarebbe disposto a votare Fn alle politiche ha votato il partito di Giorgia Meloni alle ultime elezioni, quasi il 26% aveva invece votato la Lega ma c'è anche un 20% di base elettorale che proviene da altri partiti ed un 15% che nel 2022 non aveva votato. Per quanto riguarda la coalizione di appartenenza del partito di Vannacci tra gli elettori di governo meno della metà ritiene che dovrebbe far parte dell'attuale maggioranza mentre gli elettori di Vannacci in larga maggioranza , il 61%, vogliono Fn dentro la coalizione di centrodestra".