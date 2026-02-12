Casapound: Schlein, 'dopo sentenza di oggi, governo la sciolga'

12 febbraio 2026 a

a

a

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - “Il tribunale di Bari oggi ha condannato 12 militanti di Casapound per riorganizzazione del partito fascista e per lesioni. È una sentenza molto importante perché per la prima volta stabilisce che Casapound ha tentato di riorganizzare il disciolto partito fascista, violando la Costituzione e la legge Scelba. Ora che c'è una sentenza che lo stabilisce, al governo non resta che fare quello che gli chiediamo da tempo: sciogliere Casapound, sciogliere le organizzazioni neofasciste come previsto dalla nostra Costituzione”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.