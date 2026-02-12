Sanremo: Aurigemma, 'sensibilizzare questo palco importante su frana Niscemi'**

12 febbraio 2026 a

Niscemi, 12 feb. (Adnkronos) - Il Presidente del Consiglio regionale della Liguria, Stefano Baleari "sarà attivato, in prima persona, per cercare di sensibilizzare anche questo palco importante, un palco non solo nazionale, ma internazionale, su quello che è accaduto in Sicilia". Lo ha detto Antonello Aurigemma, il coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome e presidente del Consiglio Regionale del Lazio, al termine dell'incontro a Niscmi (Caltanissetta), dove si sono riuniti i Presidenti dei consigli regionali.