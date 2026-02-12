Niscemi: terminato incontro Presidenti consigli regionali, 'Ue preveda fondo calamità naturali'**

12 febbraio 2026 a

Niscemi, 12 feb. (Adnkronos) - Una "cooperazione con il parlamento nazionale per definire provvedimenti normativi in materia di prevenzione e gestione degli eventi causati da calamità naturali". Non solo. "Attraverso i nostri quattro rappresentanti nel comitato delle Regioni di Bruxelles indurre le istituzioni europee a dare attuazione a un vero e proprio corpo di protezione civile europea e attivare la clausola sociale per prevedere adeguati fondi finanziari". Sono alcuni dei punti dell'ordine del giorno approvato oggi dai presidenti dei consigli regionali italiani, al termine della riunione straordinaria che si è tenuta a Niscemi (Caltanissetta), dopo la frana del 25 gennaio. L'odg è stato approvato all'unanimità e ora sarà sottoposto al governo e all'Unione europea. Tra le richieste anche di "attivare un partenariato pubblico privato per favorire gli interventi di ricostruzione".