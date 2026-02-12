Casapound: opposizioni, 'organizzazione neofascista, Meloni la sciolga'**

12 febbraio 2026 a

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - Le opposizioni chiedono che il ministro Matteo Piantedosi riferisca in aula dopo la sentenza del tribunale di Bari su Casapound. Una organizzazione che "dopo questa sentenza è anche formalmente una organizzazione neofascista": venga sciolta e sia sgomberato lo stabile occupato da Casapound a Roma, le richieste delle opposizioni.

Dice Angelo Bonelli in aula alla Camera: "Non ci sono più dubbi, Casapound è una organizzazione neofascista che occupa una stabile illegalmente a Roma. Chiediamo a Piantedosi: perchè non sgombera Casapound? E perchè questa organizzazione neofascista, come ha dichiarato il tribunale di Bari, non è stata sciolta? Chediamo al governo, che ha costruito una campagna contro Avs sebbene noi abbiamo sempre condannato violenze, da che parte si schiera: con i fascisti che pestano o con la Costituzione? No ambiguità".

Si unisce Roberto Morassut del Pd: "Dopo questa sentenza Casapound è anche formalmente una organizzazione neofascista. Per noi e per la Costituzione è un crimine. E la scorsa settimana, onorando la Costituzione, abbiamo impedito a Casapound di tenere una conferenza stampa alla Camera. Oggi si onori la legge e la sentenza di Bari: si sciolga Casapound". Infine Alfonso Colucci dei 5 Stelle: "La Costituzione italiana è antifascista e vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del partito fascista. Questo è un limite invalicabile. Noi pretendiamo l'immediato scioglimento di Casapound e l'immediato sgombero dello stabile occupato a Roma. Cosa aspetta Piantedosi, cosa aspetta il governo Meloni? Il ministro dell'Interno venga urgentemente a riferire".