Ue: Schlein, 'bene E. Letta, completare mercato unico e proteggere modello sociale europeo'

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - “Occorre completare il mercato unico e proteggere il modello sociale europeo. Enrico Letta nel suo ottimo rapporto indica con proposte concrete come agire in questa direzione. Penso a quella sul 28esimo regime, una opportunità per semplificare il quadro per le imprese. Penso alla parte del rapporto che si concentra sulla necessità di garantire la libertà di restare, oltre quella di circolare: significa politiche sociali, politiche per il diritto all'abitare, lavoro dignitoso e servizi pubblici essenziali”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein oggi, intervenendo alla riunione con i leader dei partiti socialisti europei.