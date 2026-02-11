Mo: Idf, '23 arresti in operazione antiterrorismo in Cisgiordania'

11 febbraio 2026 a

Tel Aviv, 11 feb. (Adnkronos) - Le Idf hanno completato "un'operazione di prevenzione del terrorismo" con arresti in 12 villaggi della Cisgiordania settentrionale. Lo ha reso noto l'esercito israeliano, aggiungendo che sono stati arrestati 23 sospetti, tra cui diversi terroristi identificati appartenenti ad Hamas e alla Jihad Islamica Palestinese. Inoltre, le forze israeliane hanno confiscato fondi destinati al terrorismo per un valore di decine di migliaia di shekel. In un'operazione parallela nel villaggio di Bartaa, le forze dell'Amministrazione Civile hanno demolito tre strutture illegali e confiscato decine di veicoli rubati.