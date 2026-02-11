Milano-Cortina, a Bormio focus sulla salute del cervello con Sin e olimpionici

11 febbraio 2026 a

a

a

Roma, 11 feb. (Adnkronos Salute) - La sfida olimpica non si gioca solo sulle piste: si gioca anche nella nostra testa. In occasione dei Giochi di Milano-Cortina 2026, la salute del cervello entra al centro del dibattito scientifico e pubblico, mettendo in dialogo sport, prevenzione e benessere lungo tutto l'arco della vita. E' questo lo spirito che anima il convegno 'Un cervello da medaglia d'oro', promosso dalla Sin - Società italiana di neurologia, sezione Lombardia, in programma domani, 12 febbraio, a Bormio nell'Auditorium dell'Iis 'Alberti' dalle 16.30. L'appuntamento rientra fra le iniziative delle Olimpiadi culturali e gode del patrocinio di Regione Lombardia. Una scelta non casuale: Bormio è infatti uno dei cuori pulsanti delle gare olimpiche di sci alpino maschile, un territorio dove sport, ambiente e salute si intrecciano con naturalezza.

Al mattino si terrà una riunione regionale straordinaria dedicata agli operatori sanitari, guidata dal responsabile scientifico Simone Vidale. All'incontro interverranno anche il presidente della Società italiana di neurologia (Sin), Mario Zappia, che relazionerà sul tema 'La Neurologia: quali risorse per quali attività?', e altri ospiti istituzionali come il direttore generale Welfare di Regione Lombardia, Mario Melazzini, insieme ai direttori generali delle strutture sanitarie coinvolte nell'organizzazione medico-sanitaria dei Giochi. Al centro i percorsi clinico-assistenziali per proteggere la salute del cervello a ogni età e migliorare la gestione delle patologie neurologiche acute tempo-dipendenti.

Nel pomeriggio, dalle 16.30, spazio invece al grande pubblico con l'incontro aperto 'Un cervello da medaglia d'oro'. A introdurre i lavori saranno alcune figure istituzionali di riferimento: Massimo Sertori, assessore regionale Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica; Emanuele Monti, presidente della IX Commissione permanente Sostenibilità sociale, Casa e Famiglia; Marco Riva, presidente del Coni Lombardia; Silvia Cavazzi, sindaco di Bormio; Mario Ballantini, consigliere Cda Fondazione Pro Valtellina. Seguiranno gli interventi di neurologi e specialisti che illustreranno, con taglio divulgativo, i principali strumenti per mantenere sano il cervello: alimentazione equilibrata, attività fisica costante, buone pratiche quotidiane per preservare funzione cognitiva, energie mentali e benessere globale. A rendere il tutto ancora più coinvolgente sarà la presenza di due ospiti speciali, simboli viventi del legame tra performance sportiva e salute neurofisiologica: gli olimpionici Yuri Confortola e Giuliano Razzoli, pronti a condividere esperienze e testimonianze su come la cura del corpo e della mente sia parte integrante del successo agonistico.