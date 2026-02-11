Mattarella: 'in momento mondiale difficile cultura risposta indispensabile'

11 febbraio 2026 a

a

a

Trento, 11 feb. (Adnkronos) - "Ringrazio ancora per essere stato invitato e per esprimere l'apprezzamento all'Ateneo, a quanto fa, con un ringraziamento per me consueto ma indispensabile a tutte le nostre università per quanto fanno, per trasmettere cultura. E in questo momento difficile della vita del mondo, di fronte ai rischi che elementi barbari ritornino nei rapporti tra gli Stati nella vita internazionale, quello di elaborare, approfondire, sviluppare e trasmettere cultura è la più provvidenziale, indispensabile risposta che si possa dare alle difficoltà che il mondo attraversa". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Trento e dell'intitolazione ad Alcide De Gasperi della Biblioteca centrale dell'ateneo.