Dl Ucraina: Marattin, 'al Senato un solo voto, che faranno Vannacci e i suoi?'

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Il giochino di votare Sì alla fiducia e No al provvedimento (per non essere buttati fuori dalla maggioranza, visto che formalmente confermano la fiducia al governo) Vannacci e i suoi lo possono fare solo alla Camera". Lo scrive Luigi Marattin sui social.

"Dove, vigente un regolamento medioevale che nessuno sembra voler cambiare, le votazioni su un provvedimento su cui il Governo mette la fiducia sono due, e distinte. Ma al Senato, tra pochi giorni, il regolamento è diverso: la votazione è unica. Con un solo voto, esprimi il tuo parere sul provvedimento E sulla fiducia al governo".