Ue: Metsola, 'De Gasperi comprese che futuro Italia è con Europa'**

Trento, 11 feb. (Adnkronos) - "Alcide De Gasperi aveva compreso che per ridare all'Italia un futuro occorreva inventare un futuro per l'Europa, un futuro diverso dal passato. E lo fece senza scendere mai a compromessi sui valori in cui credeva e in cui oggi noi tutti crediamo". Lo ha affermato la presidente del Parlamento europeo, Robeta Metsola, in un videomessaggio trasmesso in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Trento e dell'intitolazione ad Alcide De Gasperi della Biblioteca centrale dell'ateneo, presente il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"L'Unione europea -ha ricordato Metsola- è un progetto condiviso, sempre in divenire, che cresce e si rafforza grazie all'impegno di ciascuno di noi. De Gasperi, nato in Trentino, terra di confine e di passaggio, visse la transizione tra due epoche, fu in grado di vedere oltre l'orizzonte storico e quindi di immaginare un'Europa unita, un mondo dove la diversità potesse rappresentare la forza di un grande progetto comune".

"I principi democratici della conoscenza e del dibattito devono continuare a guidarci in tutto ciò che facciamo. L'Europa -ha concluso la presidente del Parlamento europeo- è uno sforzo collettivo. Vi incoraggio quindi a partecipare attivamente in Europa e a contribuire a plasmare il futuro che ci attende".