Ue: Schlein, 'Sassoli riferimento per l'Europa in momento più delicato sua storia'

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - “Dialogo, rispetto, lungimiranza, solidarietà. Quante cose è stato David Sassoli. Proprio per questo dedicare a lui uno dei palazzi del parlamento europeo è una bellissima decisione che riconosce il valore di chi si è speso fino alla fine in difesa della democrazia e dell'integrazione europea. E che fa di David un punto di riferimento per ciò che l'Europa è chiamata a essere soprattutto oggi, nel momento più delicato della sua storia”. Così sui social la segretaria del Pd, Elly Schlein.