Referendum: Meloni (Pd), 'dopo schiaffo a voto fuori sede a Camera ci riproviamo al Senato'

Roma, 10 feb. Adnkronos) - "Dopo lo schiaffo del governo e della maggioranza alla Camera, al Senato ci riproviamo: coi colleghi del gruppo PD in Commissione Affari Costituzionali abbiamo presentato un emendamento al DL Elezioni per garantire il voto ai fuorisede per il referendum del 22 e 23 marzo. Sarà un banco di prova per la destra. Continueranno a inventare inesistenti scuse tecniche per impedire a milioni di cittadine e cittadini di votare o finalmente si libereranno della paura di un voto non addomesticabile e approveranno il nostro emendamento?”. Così sui social il senatore Pd, Marco Meloni.