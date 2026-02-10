Mo: Shin Bet, 'arrestati membri di una rete terroristica in Cisgiordania'

10 febbraio 2026 a

Tel Aviv, 10 feb. (Adnkronos) - Lo Shin Bet ha reso noto di aver arrestato i membri di una rete terroristica con sede in Cisgiordania, diretta dal Libano da persone legate ad Hamas e Hezbollah. Secondo l'agenzia di sicurezza, la rete aveva il compito di fotografare un insediamento israeliano e i suoi membri si erano sottoposti a un addestramento all'uso delle armi da fuoco prima di portare a termine un attacco. Cinque membri della cellula, tutti palestinesi della Cisgiordania, sono stati incriminati.